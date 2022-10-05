Başkan Çay: 'Uyuşturucu bataklığını kurutmaya yemin ettik'

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede madde kullanımı ve uyuşturucuyla mücadele için metruk yerler ile terk edilmiş binalarda yıkım ve temizlik yapılması talimatını verdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede madde kullanımı ve uyuşturucuyla mücadele için metruk yerler ile terk edilmiş binalarda yıkım ve temizlik yapılması talimatını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir radyo programına katılarak, uyuşturucuya karşı savaş açtığını ifade eden Başkan Çay, Pozantılı vatandaşlara seslenerek, emniyet mensuplarına yardım etmelerini ve ihbarda bulunmalarını istemişti.

Başkan Mustafa Çay'ın bu çağrısı üzerine gerek sosyal medyadan mesaj olarak gerekse de Başkan Çay'ı şahsi telefonundan arayan vatandaşlar uyuşturucu kullanılan metruk yerler, terk edilmiş binalar hakkında ihbarda bulundu. Bu ihbarlar üzerine Başkan Çay da ekibiyle birlikte, vatandaşların belirttiği alanlarda incelemede bulunarak metruk binaların yıkımı ve suç unsuru olacak ağaçlık alanların acilen temizlenmesini istedi.

Başkan Mustafa Çay'ın inceleme sonrası verdiği talimatlar üzerine belediye ekipleri 'tırpanlama' taktiğiyle suç amaçlı kullanılmaya müsait ağaçlık alanlardaki çalı çırpıları odun motoruyla keserek daha güvenli hale getirdi. Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Çay, "Dün ne dediysek, neye söz verdiysek bugün onu yapıyoruz. Pozantı Belediyesi olarak uyuşturucu kullanılan ağaçlık alanları ve metruk binaları, çalışma arkadaşlarımızla birlikte temizlemeye başladık. Metruk bina ve alanlarla ilgili yarın encümende alacağımız yıkım kararlarımız ile bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz. Bize inanan bu konuda yardım ve destekte bulunan bütün duyarlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Rahatsız olanlar da unutmasınlar, bu memleket sahipsiz değil" dedi.

Kendisinin, eski bir emniyet mensubu olarak yıllardır terörle ve uyuşturucuyla mücadele ettiğini, çeşitli okullar ve etkinliklerde 500'ü aşkın konferans verdiğini ve zararlı alışkanlıklar konusunda sürekli gençlerle bir araya geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Vatandaşlarımız tarafından ihbar edilen metruk alanlarla ilgili bizzat mahallelerde inceleme yaparak, birimlerimize gereken talimatı verdim. Metruk yapılarla ilgili yıkım kararı alarak gereğini yapacağız. Ayrıca ağaçlık bölgelerde kesim yaparak ve büyümüş otları yakarak gözle görülür hale getireceğiz. Dün, terörle nasıl mücadele ettiysem bugün de uyuşturucu ile mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğim. Biz bu konuya baş koyduk ve uyuşturucu bataklığını kurutmaya yemin ettik. Bundan böyle Pozantılı halkımızın bilgi ve dayanışması ile memleketimizi ve çocuklarımızı bu illetten kurtaracağız. Onları bu kötü illete kurban etmeyeceğiz" diye konuştu. - ADANA