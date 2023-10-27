Başkan Çakın'dan Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim mesajı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Cumhuriyet'in tüm zorluklara rağmen, büyük fedakarlıklar yapılarak kurulduğunu belirten Başkan Çakın, "Bilindiği üzere tarihimiz, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş şanlı zaferlerle doludur. Milletimiz bunun en güzel örneğini yaklaşık bir asır öncesinde kendisine esaret zinciri vurmak isteyen güçlere karşı göstermiş, Cumhuriyeti ilan ederek mücadelesini taçlandırmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferini simgelerken, aynı zamanda tüm dünyada adından söz ettiren güçlü bir Türkiye'nin inşasının da sembolüdür." dedi.

Çakın mesajına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemiz, üzerinde oynanan kirli oyunların esiri olmaktan kurtulmuş; kendi milli ve yerli başarılarıyla adından söz ettirir bir hale gelmiştir. Birlik ve beraberliğin taçlandığı bu ortamda Yüce Türk Milleti olarak sahip olduğumuz değerler, çok şükür ki yüz yıldır güçlenerek varlığını korumuştur.

Bizler de geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyor, kentimizin güzelliklerini ve potansiyelini daha da yükseklere taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Uşak'ın güzellikleri, zenginlikleri ve tarihi mirasıyla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz.

O günlerde ortaya konulan azmin bugün kalkınmada ve gelişimde bir rehber olduğunun altını çizmek istiyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum." dedi. - UŞAK