Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi - Haberler

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Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Tatlıkuyu Mahallesini ziyaret etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantıları kapsamında Tatlıkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Toplantıda Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Bugüne kadar mahallede belediye tarafından yapılan üstyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerin yanı sıra Gebze'ye kazandırılacak projelere ilişkin de bilgi veren Büyükgöz, vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Büyükgöz, Tatlıkuyu sakinleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu, Gebze, Yerel, Haberler

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