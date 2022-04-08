Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Haberler

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Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Roman vatandaşları iftar yemeğinde ağırladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Roman vatandaşları iftar yemeğinde ağırladı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryeri kompleksinde düzenlenen iftar yemeğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Muharrem Poyrazoğlu ve vatandaşlar katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, "Davetimize icabet edip teşrif ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizler ve bizler için önemli bir gün olan Dünya Romanlar Günü öncesinde bu iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Ailelerimizle birlikte bayrama erişmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah" dedi. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Büyükgöz, Roman vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zinnur Büyükgöz, Mustafa Güler, Hisarcık, Gebze, Yerel, Haberler

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