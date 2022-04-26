Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Tarsuslu Gaziyi Karşıladı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Tarsuslu Gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan'ı ailesiyle birlikte havalimanında karşıladı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit operasyonunda yaralanan Tarsuslu Gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan, tedavisi tamamlanmak üzere memleketine döndü. Gazi Mehmet Ercan'ı karşılamak için havaalanına giden baba Mehmet Ercan'ı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'da yalnız bırakmadı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

20 Nisan tarihinde güvenlik güçlerince icra edilen Pençe-Kilit operasyonunda şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu dizinden yaralanan Tarsuslu Gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan memleketi Tarsus'a getirildi. Aileyi yalnız bırakmayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'da havalimanına giderek Tarsuslu Gazi'yi karşıladı. Uzman Çavuş Mehmet Ercan'ın ailesinin havalimanında endişeli bekleyişlerinde yanında olan Bozdoğan, aileye destek oldu. Yaralı Uzman Çavuş Mehmet Ercan'ın babası Nazmi Ercan ile Van Ferit Melen Havalimanından, Adana Şakirpaşa Havalimanına getirilen Gaziyi karşılayan Bozdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek çiçek takdim etti.

"DURUMU YAKİNEN TAKİP EDECEĞİM"

Gazi Uzman Çavuş Mehmet Ercan ve ailesinin her daim yanında olacaklarını bildiren Başkan Bozdoğan, "Sıkıntılı süreçlerde gazimizin ve ailesinin yanında olacağız. Durumu yakinen takip edeceğim. Gazimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.