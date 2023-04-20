Başkan Batur, Belediye İşçileriyle Bayramlaştı

Konak Belediyesi’nin şantiyelerine giderek işçilerle bayramlaşan Başkan Abdül Batur; işçinin, emekçinin hakkını her zaman koruduklarını, iktidarın belediyesi olduklarında yerel yönetimlerin de işçilerin de nefes alacağını ifade ederek, “14 Mayıs’tan sonra iktidarın değişmesiyle belediyeler de nefes alacak. Nefes almak demek, daha fazla iş yapmak demek, emekçinin emeğinin hakkını layıkıyla vermek demek” dedi.

Konak Belediyesi'nin şantiyelerine giderek işçilerle bayramlaşan Başkan Abdül Batur ; işçinin, emekçinin hakkını her zaman koruduklarını, iktidarın belediyesi olduklarında yerel yönetimlerin de işçilerin de nefes alacağını ifade ederek, " 14 Mayıs'tan sonra iktidarın değişmesiyle belediyeler de nefes alacak. Nefes almak demek, daha fazla iş yapmak demek, emekçinin emeğinin hakkını layıkıyla vermek demek" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye personelinin Ramazan Bayramı'nı tek tek kutladığı bayramlaşma programı kapsamında, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri şantiyeleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında işçilerle bir araya geldi. Belediye emekçileriyle bayramlaşan Başkan Batur'a, Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri eşlik etti.

"14 MAYIS'TA BAYRAM VAR"

Konak Belediyesi işçilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğini ileten Başkan Batur, ülkenin huzura, barışa, hak, hukuk ve adalete özlem duyduğunu dile getirdi. Yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çeken ve "Seçim, sandıkta kazanılır. Bu, topyekün bir mücadele. Sizlere büyük iş düşüyor" diyerek belediye emekçilerini oyuna sahip çıkmaya davet eden Başkan Batur, "Ülke karar verdi, bu kararı da 14 Mayıs'ta tescilleyecek. İki bayram arası bir bayram daha kutlayacağız. Ben, buna bütün kalbimle inanıyorum. 14 Mayıs gecesi ikinci bayramımızı, Ramazan ve Kurban arasında güzel bir bayram daha kutlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"İKTİDAR DEĞİŞECEK, BELEDİYELER NEFES ALACAK, EMEK HAKKINI BULACAK"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yerel yönetim olarak karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini ve işçinin, emekçinin hakkını koruduklarını vurguladı. İktidarın belediyesi olduklarında nefes alacaklarını ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin geldiği noktayı herkes biliyor. Biz, yerel yöneticiler olarak çektiğimiz sıkıntıları yazsak kitap olur. Yine de tüm sıkıntılara rağmen hem iş yapıyoruz hem de emekçi kardeşlerimizin haklarını zamanında ödemeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini yıllardır bağırıyoruz, sesimizi çıktığı noktaya kadar ulaştırıyoruz. Maalesef 21 yıl içinde belediyeler ekonomik olarak güçlendirilmedi. Son ekonomik tablodan sonra belediyeler de tıkandı, bıçak kemiğe dayandı. Belediyeler yasası çıkmadı. Bu iktidar kaldığı sürece de çıkmayacak. Biz, artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyoruz. Bu kadar kısıtlı imkanlarla, baskı altında projeler üretilebiliyor ve halkımıza hizmet edebiliyorsak bir de iktidarın belediye başkanı olarak neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Bu iktidarın değişmesi belediyelere de nefes aldıracak. Nefes almak demek, daha fazla iş yapmak demek, emekçinin emeğinin hakkını layıkıyla vermek demek."