Başkan Başdeğirmen, Minasın Küme Evlerdeki Sorunları Çözdü

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayazmana Mahallesi Minasın Küme Evlerde bulunan 35 evin 40 yıldır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözerek, evlerin doğalgaz kullanmalarını sağladı, bölge halkının asfalt ve oyun parkı talebini yerine getirdi. Bölge halkıyla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, talep üzerine Minasın Caminin tuvaletleri ve abdest alma yerlerinin de yenileneceğini söyledi. Vatandaşlar, uzun yıllardır yaşadıkları problemlerin çözülmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini ilettiler.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bazı bölgelerde uzun yıllardır yaşanan problemleri çözmeye devam ediyor. Daha önce Çünür ve Fatih Mahallelerindeki Küme Evlerde yaşanan altyapı ve doğalgaz problemlerini çözüme kavuşturan Başkan Başdeğirmen, son olarak Ayazmana Mahallesi Minasın Küme Evlerdeki problemleri de ortadan kaldırdı. Minasın Küme Evlerde bulunan 35 ev 40 yıldır kanalizasyon bağlantıları olmadığı için foseptik kullanıyordu. Başkan Başdeğirmen'in talimatıyla bölgenin kanalizasyon sorunu çözüldü, bölgeye doğalgaz hattı getirilerek evlerin doğalgaz kullanmaları sağlandı. Bu çalışmaların ardından yollar asfaltlanırken, oyun parkı talebi de yerine getirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayazmana Mahallesi Minasın Küme Evlerde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip, yeni talep ve önerilerini dinledi. Bölge halkı Minasın Cami tuvaletlerinin ve abdest alma yerlerinin yenilenmesi talebinde bulunurken, Başkan Başdeğirmen talebin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Minasın Küme Evler'de imkansızı başararak, 40 yıldır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Minasın bölgesinin kenar yerde kalmasından dolayı uzun yıllardır kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısının yapılmamış olduğundan ve bölgenin fosseptik kullandığından bahsetti. Göreve geldikleri günden bu yana sorun yaşanan bölgelerde daha modern ve daha medeni yaşam sürülebilmesi amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Bu bölgedeki sorunları da çözdük. Bölgeyi fosseptikten kurtardık ve kanalizasyon hattına bağladık. Ayrıca evlerimiz doğalgaz kullanmaya başladılar. Bunlar güzel hizmetler. Rabbim vatandaşlarımıza güzel günlerde oturmayı nasip etsin. Camimiz için tuvalet ve abdest alma yerlerinin yenilenmesi talep edildi. O talepleri de yerine getireceğiz. Torosgaz Müdürü Mehmet beye de teşekkür ediyorum. Problemli yerlerde vatandaşlarımızın rahatı için yapılması gerekenleri yapıyorlar. Rabbim hayırlı günlerde kullanmayı nasip etsin" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA