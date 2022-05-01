Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, arefe günü mezarlığa gelerek kabir ziyareti yapan vatandaşların bayramını kutladı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, arefe günü mezarlığa gelerek kabir ziyareti yapan vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde, arefe günü ilçe mezarlığında yakınlarını ziyarete gelen ve dualar okuyan vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Vatandaşlara dualarının kabul olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu personele de kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı. Diğer taraftan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla da Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz minibüs seferleri düzenlendi. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramı, Mahmut Fındık, Bozüyük, Yerel, Haberler

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