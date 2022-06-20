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Başkan Bakkalcıoğlu Karaköy'de düzenlenen yağmur duasına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu Karaköy'de düzenlenen yağmur duasına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Karaköy'de düzenlenen "Yağmur Duası" etkinliğine katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Karaköy'de düzenlenen "Yağmur Duası" etkinliğine katılarak hemşehrileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Karaköy köylülerini buluşturan yağmur duası etkinliğine katılarak Karaköylü hemşehrileri ile bir araya geldi. Karaköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi ve misafirlere yemek ikram edildi. Etkinlikte vatandaşları selamlayarak onlarla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, yapılan duaların kabul olması temennisinde bulunarak kendilerini misafir eden Köy Muhtarı Adem Açık'a ve tüm Karaköylülere teşekkür etti. Etkinliğe ayrıca Bozüyük Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ile Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık'ta katıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Karaköy Yerel Haberler

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