Başkan Bakkalcıoğlu Göynüceklilerle bir araya geldi

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek hemşerileriyle buluştu.

Gerçekleştirdiği dernek ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bakalcıoğlu, dernek lokaline yaptığı ziyarette Göynücek Köyü sakinleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyarette, dernek üyeleri ile sohbet ederek yapılacak projeler ile belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından değerlendirme yapan Başkan Bakkalcıoğlu "Göynücekliler Derneği'ni ziyaret ederek hemşerilerimiz ile sohbet etme fırsatı bulduk. Bu akşam sıcak ve samimi sohbetleri ile bizleri ağırlayan Göynücek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Şenol Bahçe'ye, Yenidoğan Mahalle Muhtarımız Kahri İnci'ye, Göynücek Köyü Muhtarımız Beytullah Gül'e ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. - BİLECİK