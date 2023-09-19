Başkan Bakkalcıoğlu, "Gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında, gazilerin bağımsızlığın, egemenliğin, ulusal birliğin ve Cumhuriyetin onurlu birer sembolleri olduğunu söyledi. 19 Eylül 1921, TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verildiği tarihi bir gündür olduğunu anlatan Bakkalcıoğlu, "Gaziler Günü, Millet olarak birlik olduğumuzda bütün zorlukları aşabileceğimizi yeniden hatırlanmasının da günüdür. Yaşadığımız toprakları bize yeniden vatan kılan şehitlerimiz ve gazilerimiz farklı kimlik ve hayallerine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelmiş ve karakterimizin bağımsızlık olduğunu herkese göstermiştir. Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve hür yaşıyorsak; bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılarak ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" dedi. - BİLECİK