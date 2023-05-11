Başkan Aygün gençlere tecrübelerini anlattı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, düzenlenen Kariyer Günleri çerçevesinde ilçede bulunan 16 lisede eğitim gören bine yakın öğrenciyle bir araya gelerek, tecrübelerini aktardı.

Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Kariyer Günleri ilgi gördü. İlçede yer alan 16 lisenin katılımıyla 10-11 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca devam eden program çerçevesinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bine yakın öğrenciyle buluştu. Yenikent Kültür Merkezi'nde öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Aygün, gençlerin mesleki ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirerek ilerlemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

İlçede çocuklar ve gençler için önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Aygün, "Dumlupınar, Fatih Sultan ve Sırrıpaşa mahallelerimizde sizler için Gençlik ve Spor Merkezleri inşa ettik. Binalarımızda eğitim ve sosyal alanlardan kütüphaneye kadar her şey mevcut. Ayrıca yavrularımız için çeşitli ikramlarda da bulunuyoruz. Bunlarla birlikte binada dersini çalışan çocuklarımız dışarı çıkarak bu merkezlerimizde yer alan spor alanlarından faydalanarak stres atabiliyor. Siz kıymetli gençlerimiz için verimli alanlar oluşturduk" dedi.

Gençlik ve spor merkezlerinin yanında ilçenin birçok noktasında da spor alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Gençlik ve spor merkezlerimize ek olarak tüm mahallelerimizi kapsayan çalışmamızla birlikte 17 ayrı noktada çocuklarımız ve gençlerimiz için spor alanları inşa ettik. Bu projemiz devam ediyor. Planladığımız noktalarda spor alanlarının inşasına önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bunun yanında ülkemizin tarihi yerlerini görme noktasında sizlere yönelik geziler de düzenledik" diye konuştu.

"Sizler için çalışmaya devam ediyoruz"

Yatırımların hepsinin gençlerin emrinde olduğunu aktaran Başkan Aygün, "Pırıl pırıl çocuklar yetiştiren annelerimize ve babalarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bu yatırımlarımız siz kıymetli gençlerimizin emrinde. Bizler sizler için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sizler de mesleki ve sosyal alanlarda kendinizi geliştirerek ilerlemelisiniz. Bir hedef belirleyerek o alanda uzman olmaya gayret etmelisiniz. Sizler ülkemizin ve milletimizin yarınlarısınız. Siz donanımlı olursanız Türkiye'miz de o derece güçlü olur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ