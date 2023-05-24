Başkan Aygün: 'Esnafımızla biriz, beraberiz'

Denizciler Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla her daim biriz, beraberiz" dedi.

Denizciler Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla her daim biriz, beraberiz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, her gün ilçenin farklı noktalarında esnafı ve vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor. Başkan Aygün bu kez Denizciler Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Derince Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, Yasin Kayı, Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve esnafların katılımıyla gerçekleşen buluşmada, ilçede hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Aygün, "Esnafımızla, vatandaşlarımızla her daim biriz, beraberiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz daha büyük ve güçlü Türkiye" dedi. - KOCAELİ

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