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Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Asa'dan zeytin çiftçisi için Osmaneline ziyaret

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğuru ve yönetimini ziyaret etti.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğuru ve yönetimini ziyaret etti.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğuru ve yönetimini ziyaret etti. Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ve yönetimi ile bir araya gelen Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Yeni ürün sezonu öncesi ziraat odalarıyla el ele verdiklerini çiftçilerimizin daha kaliteli ürün elde etmesi ve daha iyi fiyata satabilmesi için ziraat odalarıyla iş birliği halinde olmak için Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'u ve yönetimini ziyaret edip Osmaneli de bulunan zeytin üreticilerimiz için istişarelerde bulunduk" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'ya ve yönetimine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkan Uğur "Osmaneli İlçemizde bulunan zeytin üreticilerimizin sorunlarını, taleplerini ve sıkıntılarını yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte Marmarabirlik Başkanı Hidamet Başkanımıza illettik çiftçilerimizin doyduğu yerde değil, doğduğu yerlerde, köylerinde kalabilmeleri için elimizden gelen ne varsa gece gündüz demeden yapacağız. Yeter ki çiftçilerimizin yüzü biraz gülsün, biraz daha fazla kazanabilsin diye bütün çabamız ile çalışacağız" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmarabirlik Osmaneli Zeytin Yerel Haberler

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