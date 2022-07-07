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Başkan Arvas'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Arvas'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberindekilerle birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberindekilerle birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, beraberinde başkan yardımcısı Ramazan Takmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Tarık Alkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şeyma Tarhan ile birlikte Konya Şehir Hastanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ölümü sebebiyle Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına taziye ve moral ziyaretinde bulunarak çalışanlara gül dağıttılar.

Ziyaretle ilgili açıklama yapana Başkan Meki Arvas, "Üzüntümü ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Dr. Ekrem Karakaya hayatını kaybettiği canice saldırıyı kınıyor, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sağlık camiasına sabır dilerim" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meki Arvas Bahçesaray Hisarcık Van Yerel Haberler

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