Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haftaya yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek başladı.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haftaya yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın beklentilerini biliyor, yerine getirebilmek için çalışıyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haftanın ilk iş gününe Cumhuriyet Mahallesi, Gençlik Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Arslan, sahada çalışan ekip arkadaşlarına ve esnaflara iyi haftalar ve kolaylıklar diledi.

Gençlik Caddesi'ni daha geniş, kullanışlı ve emniyetli hale getirmek üzere başlanılan çalışmaların iki hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Arslan, "İlçemizdeki her bozuk yolu belirli program dahilinde yaparak halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bizden beklentilerini biliyor ve çalışmalarımızda bu doğrultuda yön vereceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selman Hasan Arslan Balıkesir gençlik Edremit Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title