Başkan Alıcık: "Sarıkamış Harekatı, Türk askerinin yılmayan azminin ifadesidir"

Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümünü kutlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ; "Sarıkamış Harekatı Türk askerinin hiçbir şart altında yılmayan azim ve iradesini gösteren, vatan, millet, bayrak uğruna verilen mücadelenin ifadesidir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında "109 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı-Rus muharebesi sırasında 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'nda Türk tarihinin elim olaylarından biri gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı'nda yedi düvele karşı mücadele edilirken yalnızca düşman kuvvetlerine karşı mücadele edilmemiş, çetin iklim şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalınmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede olduğu gibi Kafkas cephesinde de kahramanca savaş veren Türk ordusu burada pek çok şehit vermiştir. Ancak Sarıkamış Harekatı yalnızca bu iklim şartlarına vurgu yapılacak bir olay değildir. Sarıkamış Harekatı aynı zamanda sekiz bin yıldır bu toprakları vatan yapan bu Türk milletin bu topraklar üzerinde bulduklarını yaşatmak için nasıl bir vicdana, nasıl bir insanlığa sahip olduğunun da ifadesidir. Sarıkamış Harekatı Türk askerinin hiçbir şart altında yılmayan azim ve iradesini gösteren, vatan, millet, bayrak uğruna verilen mücadeleyi de anlatır. Sarıkamış, Kafkas cephesinde kahramanca çarpışan vatan evlatlarının hazin ve destansı hikayesidir. Gerek Rus ordularına gerekse Ermeni çetelerine karşı mücadele veren Kafkas cephesinin kahraman komutanı Enver Paşa ve erlerini, Sarıkamış Harekatı dahil olmak üzere, geçmişten günümüze böylesine destansı kahramanlık öykülerine imza atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN