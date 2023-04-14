Başkan Akın'ın acı günü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün hayatını kaybeden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın annesi Fatma Akın son yolculuğuna uğurlandı.

Turgutlu ilçesinde uzun süredir tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın annesi Fatma Akın son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Fatma Akın, Urganlı Orta Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Urganlı kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Belediyesi geçmiş dönem başkanları Turgay Şirin ve Serhat Orhan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Başkan Çetin Akın cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. - MANİSA