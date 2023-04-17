Başkan Akçadurak, 'Kadir Gecesine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz'

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü Kadir Gecesine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Başkan Akçadurak, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayı'nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır" diye konuştu.

Başkan Akçadurak ayrıca, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen mübarek günleri rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu gecede yüce rabbimize karşı af dileyerek geçirmek en büyük temennimizdir.

Gedizli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA