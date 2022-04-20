Başkan Ahmet Cin: "Şehit aileleri ve gaziler bu milletin bize emanetidir" - Haberler

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Başkan Ahmet Cin: "Şehit aileleri ve gaziler bu milletin bize emanetidir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ahmet Cin: 'Şehit aileleri ve gaziler bu milletin bize emanetidir'

Pendik Belediyesi; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının onuruna iftar programı düzenledi.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik Belediyesi; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının onuruna iftar programı düzenledi. Programa katılan Başkan Ahmet Cin, konuşmasında "Sizler bize bu milletin emanetisiniz" dedi.

Pendik Belediyesi; şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının onuruna Pendik Millet Bahçesi'ne kurulan Ramazan çadırında iftar programı düzenledi. Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve eşi Mehtap Cin'in yanı sıra AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, Pendik kaymakamına vekaleten Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, MHP İlçe Başkanı Yalçın Çolak ve birçok davetli katıldı.

Başkan Ahmet Cin yaptığı konuşmada "Sizler bize bu milletin emanetisiniz. Bu vatan uğruna can veren şehitlerimizin makamlarının yüce olmasını diliyorum. Hakkınızı helal edin. Sizlere hizmet vermek için uğraşıyoruz, Allah devletimize zeval vermesin. Bütün hizmetlerimizi sizler için yapıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerinde bulunarak şehit yakınları ve gazilerin haklarının ödenmeyeceğini vurguladı. Sonrasında Başkan Ahmet Cin, Kaymakam Abdullah Demir'le masaları gezerek davetlilerle sohbet etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Cin, Pendik, Şehit, Gazi, Yerel, Haberler

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