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Başkale'de Regaip Kandili Coşkusu

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Van'ın Başkale ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Müftü İbrahim Demir'in sohbetiyle gerçekleştirilen programda, Kur'an tilaveti ve dualarla gecenin önemi vurgulandı.

Van'ın Başkale ilçesinde üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Rahmet ve merhamet iklimine girilen üç ayların başlangıcı olan Regaib gecesi Başkale'de Merkez Büyük Camiinde düzenlenen programda dualarla idrak edildi. İlçe Müftüsü İbrahim Demir, vatandaşların ve gençlerin katıldığı Merkez Büyük Camiinde düzenlenen Regaib Kandili programında sohbet gerçekleştirdi.

Kur'an Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların yapıldığı programda, gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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