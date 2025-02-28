Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk sözler
Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

Öcalan'ın çağrısı sonrası Yılmaz Tunç'tan kritik mesaj
Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi

Trump ve Zelenskiy arasında kavga çıktı! İşte o anlar
Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu

Başkale'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

Başkale'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, Merkez Büyük Camii'de bir araya gelerek teravih namazını eda etti ve Ramazan'ın önemini dinlediler.

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Milyonlarca Müslüman Ramazan heyecanı yaşarken Van'ın Başkale ilçesinde ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını Merkez Büyük Camii'de kıldı. Başkale'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Yüzlerce Başkaleli Ramazan ayını ellerini semaya kaldırarak karşıladı. Teravih namazı programı kapsamında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Merkez Büyük Camii'nde toplanan vatandaşlara Ramazan ayının öneminden bahsetti.

Camilerde yan yan saf tutan Başkaeliler hep birlikte dua etti. Milyonlarca Müslüman bu gece 2025 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
img

Bilal Erdoğan, Suriye lideri Şara ile bir araya geldi
img

Fenerbahçe'ye dev sponsor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Bilal Erdoğan, Suriye lideri Şara ile bir araya geldi
TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü

TFF kararı verdi: Mourinho'ya indirim var
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.