Başiskele'de kurbanlık hayvan satışı için hazırlıklar başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başiskele'de kurbanlık hayvan satışı için hazırlıklar başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başiskele'de kurbanlık hayvan satışı için hazırlıklar başladı

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Kullar Tepecik Mahallesi'nde bulunan alanı kurbanlık hayvan satış yeri olarak hazırlıyor.

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Kullar Tepecik Mahallesi'nde bulunan alanı kurbanlık hayvan satış yeri olarak hazırlıyor.

Başiskele Belediyesi, kentte kurbanlık satış yerlerinin düzensiz ve yerleşim alanlarının içerisinde olmaması, ulaşımın ve nakliyenin daha rahat ve güvenli olabilmesi adına kurbanlık hayvan satış yeri hazırlıyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla Kullar Tepecik Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine çadırlar kurulmaya başlandı.

Kent yaşamını olumsuz etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan derme çatma yerlerde kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecek Başiskele'de, yeni kurulan kurbanlık hayvan satış yeri hem satıcılara hem de alıcılara büyük kolaylıklar sağlayacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı, Başiskele, Kullar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title