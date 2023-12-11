Başiskele Belediyesi 'Aile Bilinci' Semineri Düzenledi

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aile Bilinci' seminerinde Dr. Ferhat Aslan, eşler arası sorunlar, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi gibi birçok konuda bilgiler verdi.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aile Bilinci' seminerinde Dr. Ferhat Aslan, eşler arası sorunlar, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi gibi birçok konuda bilgiler verdi.

Her ay yeni bir uzman aile danışmanı, yazar ve kişisel gelişim uzmanını ağırlayan Başiskele Belediyesi, son olarak Davranış Bilimleri Uzmanı, Aile Danışmanı ve Psikolog Dr. Ferhat Aslan'ı Başiskeleliler ile buluşturdu.

Başiskele ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların ilgi gösterdiği program, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında verdiği seminer ve konferansların yanı sıra yazdığı kitap ve dergi yazıları, yaptığı radyo ve televizyon programları ile milyonlarca insanın hayatına dokunan Dr. Ferhat Aslan; mutlu evlilikler, mutlu ailenin sırları, eşler arası sorunlar ve doğru çözüm yöntemleri hakkında gerçek hayattan örneklerle katılımcılara deneyimlerini aktardı. Aslan, mutlu bir ailenin doğru bir eğitim ve yüksek bir farkındalık ile mümkün olacağını söyledi.

Anne, baba ve çocuk ilişkisi, aile ilişkileri, pişmanlıklar, doğru çocuk eğitimi ve rol model olma gibi birçok konuya değinen Ferhat Aslan, program sonunda Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür etti. - KOCAELİ