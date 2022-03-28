Başisekele, Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak - Haberler

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Başisekele, Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başisekele, Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak

Başiskele Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak.

Başiskele Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak. Düzenlenecek programda Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatı ve güzel ahlakı anlatılacak.

Ramazan ayının manevi huzurunu 30 Mart Çarşamba gününden itibaren yaşamaya başlayacak olan Başiskeliler, Dursun Ali Erzincanlı ile buluşacak. Dizeleriyle Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını ve sevgisini şiirlerine taşıyan Dursun Ali Erzincanlı, seslendirdiği şiirlerle katılımcıları Asr-ı Saade'te yolculuk ettirecek.

30 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak olan programda Hz. Muhammed'in (S.A.V.) güzel ahlakı ve hayatı, şiirler ve naatlar ile seslendirilecek. Programa katılım ücretsiz olacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dursun Ali Erzincanlı, Münir Karaloğlu, Hz Muhammed, Ramazan, Yerel, Haberler

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