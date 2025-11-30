Haberler

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü Yeniden Açılıyor

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü Yeniden Açılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü, 1 Aralık'da yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor. Abdülkadir Çay'ın genel müdürlüğe getirilmesinin ardından, bölge müdürlüğü sadece Sakarya değil, çevre illerden de sorumlu olacak.

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü Pazartesi günü itibari ile yeniden açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine getirilen Abdülkadir Çay'ın göreve başlamasının ardından, Sakarya Bölge Müdürlüğü'nün yeniden açılmasına karar verildi. Bu gelişme, basın camiasında büyük memnuniyet oluşturdu. Yeni yapılanma çerçevesinde Sakarya Bölge Müdürlüğü, sadece Sakarya'dan değil; Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerinden de sorumlu olacak. Bölge Müdürlüğü görevine, kurumun eski Sakarya Şube Müdürü olan İbrahim Çorbacı getirildi. BİK, 2024 yılı Temmuz ayında aldığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde aralarında Sakarya ve Kocaeli şubelerinin de bulunduğu toplam 13 şubeyi kapatmıştı. O dönemde resmi ilan işlemleri İstanbul Şubesi üzerinden yürütülmüş, birçok personel ise nakil veya emeklilik sürecine girmişti. Yeni Genel Müdür Abdülkadir Çay'ın göreve gelmesiyle birlikte, kurumun yerel yapılanmasını güçlendirmeye yönelik ilk adımın atıldığı ifade edildi. BİK Sakarya Bölge Müdürlüğü 1 Aralık Pazartesi günü hizmete başlayacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.