Başhan Köyü'nde Birlik ve Beraberlik İçinde Kurban Bayramı Kutlaması
Bitlis merkeze bağlı Başhan köyünde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı geleneksel bayramlaşma törenleriyle birlik ve beraberlik içinde kutladı. Bayram namazı ve toplu kahvaltıyla başlayan etkinlikler, dayanışma ve paylaşma kültürünün aktarımına vurgu yapıldı.
Bitlis merkeze bağlı Başhan köyünde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde kutluyor.
Bayramın ilk gününden itibaren geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya gelen köy halkı, hem büyüklerini ziyaret ediyor hem de köy meydanında toplu bayram coşkusu yaşıyor. Köy camisinde bayram namazı ile başlayan kutlamalar, topluca edilen kahvaltıyla devam etti. Köyün ileri gelenleri, bayramın özellikle genç nesillere paylaşma, saygı ve dayanışma kültürünü aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel