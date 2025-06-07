Başhan Köyü'nde Birlik ve Beraberlik İçinde Kurban Bayramı Kutlaması

Bitlis merkeze bağlı Başhan köyünde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde kutluyor.

Bayramın ilk gününden itibaren geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya gelen köy halkı, hem büyüklerini ziyaret ediyor hem de köy meydanında toplu bayram coşkusu yaşıyor. Köy camisinde bayram namazı ile başlayan kutlamalar, topluca edilen kahvaltıyla devam etti. Köyün ileri gelenleri, bayramın özellikle genç nesillere paylaşma, saygı ve dayanışma kültürünü aktarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. - BİTLİS