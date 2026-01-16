Haberler

Başçayır Mahallesi'nde çiftçi buluşmaları gerçekleştirildi

Güncelleme:
Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Başçayır Mahallesi'nde düzenlediği Çiftçi Buluşmaları kapsamında üreticilere şap hastalığı, zeytin hastalık ve zararlıları hakkında bilgilendirme yaptı. Çiftçilerle bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik önerilerde bulunuldu.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çiftçi Buluşmaları kapsamında Başçayır Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek şap hastalığından zeytin zararlılarına kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çiftçi Buluşmaları 'Cuma Buluşmaları' kapsamında çiftçi eğitim toplantıları Başçayır Mahallesinde gerçekleştirildi. Üretici Bilgilendirme toplantısında Başçayır'lı üreticilere şap hastalığı, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2025 Genel Tarım Sayımı ile zeytin hastalık ve zararlıları konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarla karşılaşılan güçlükler, çözüm önerileri ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik tavsiyeler üzerine karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
