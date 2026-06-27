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Başbağlar Şehitleri 33. Yılında Anılacak: Kaymakam Arıkan Başkanlığında Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Başbağlar Şehitleri 33. Yılında Anılacak: Kaymakam Arıkan Başkanlığında Hazırlık Toplantısı Yapıldı
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'teki terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi için düzenlenecek 33. yıl anma programının hazırlıkları, Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıda program akışı ve etkinlikler ele alınırken, vatandaşlar şehitleri rahmet ve minnetle anmaya davet edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar köyünde terör saldırısında yaşamını yitiren 33 kişinin anılacağı programın hazırlıkları değerlendirildi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar, köy muhtar azaları ile Şerif Gül ve Ali Özdemir, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Başbağlar'da 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek 33. Yıl Anma Programı'nın hazırlıkları, organizasyon süreci ve program akışı ele alındı.

Kaymakam Arıkan, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve birlik beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu belirterek, anma programının bu bilinçle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantıda, program kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, vatandaşlar da Başbağlar şehitlerini rahmet, minnet ve dualarla anmak üzere düzenlenecek programa davet edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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