Başalan Camii cemaati imam ataması bekliyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan cami için imam ataması yapılması bekleniyor. Mahalle halkı, caminin fiziki şartlarının tamam olduğunu belirterek, imamın en kısa sürede atanmasını istedi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşa edilen cami için imam ataması bekleniyor.
Başalan Mahallesi halkı caminin fiziki şartlarının hazır olduğunu belirterek çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Başalan Mahallemizdeki merkez camimizin imam kadrosu şu anda boştur. Camimiz yeni, lojmanı da yeni ve herhangi bir eksiği yok. Atanacak hocamıza elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinleri, caminin kısa sürede ibadete tam kapasiteyle açılmasını istediklerini ifade etti. - AYDIN