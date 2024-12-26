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Başakşehir'de Suriyeli Çocuğun Duygu Dolu Veda Töreni

Başakşehir'de Suriyeli Çocuğun Duygu Dolu Veda Töreni
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Başakşehir'de Suriyeli bir çocuk olan Muhammed, sınıf arkadaşlarına ve öğretmenine duygusal bir veda etti. Öğretmen Nalan Oktay, bu anları kayda alarak hatıra oluşturdu. Çocuğun ailesiyle Suriye'ye dönme kararı alması üzerine gerçekleşen veda, öğretmen ve öğrenciler için anlam dolu bir anı oldu.

Başakşehir'de Suriyeli bir çocuğun sınıf arkadaşlarına vedası duygu dolu anlar yaşattı. Veda töreni hazırlayıp o anları kayda alan öğretmen Nalan Oktay, "Çocuğun tertemiz dünyasına dokunabilmek onda iz bıraka bilmek temel amaçlarımızdan. Ailesine ve kendisine hatıra olsun diye anlık çektik. Bunun buraya geleceğini hiç bilemezdim. Dokunduğumuz her çocuk kazandığımız bir değerdir. Bu amaçla hareket ediyoruz" dedi.

Suriye'de Baascı Rejimin yıkılmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. İstanbul'da bulunan Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda eğitim gören Muhammed'in ailesiyle Suriye'ye dönme kararı aldı. Bunun üzerine okulundan ayrılmak durumunda kalan Muhammed'e sınıf öğretmeni ve arkadaşları veda töreni düzenledi. Kapının önünde sağlı sollu dizilen arkadaşları Muhammed'e sarılıp tokalaşarak veda etti. Duygu dolu anların yaşandığı anları da sınıf öğretmeni Nalan Oktay ailesine ve kendisine hatıra kalması için kayıt altına alıp sosyal medya hesabında paylaştı.

"Ailesine ve kendisine hatıra olsun diye anlık çektik"

Töreni hazırlayan öğretmen Nalan Oktay, "Muhammed geçen sene aramıza katıldı. Deprem bölgesinden gelen öğrenci Gaziantep'ten geldi. Kaygılı olarak geldi. Öğrencilerimle kapsamaya çalıştık. Çocuğun tertemiz dünyasına dokunabilmek onda iz bıraka bilmek temel amaçlarımızdan tüm öğretmenlerin. Bu video simge oldu fakat, tüm öğretmen arkadaşlarım aynı duyguda çalışıyordur. O video tamamen spontane oldu. Çocuğun burada ayrılacağını öğrenirken, çocukta hoş bir anı kalsın. Ayrılırken güzel duygularla ayrılsın. Gidişi anlık gelişen bir durum, Ailesine ve kendisine hatıra olsun diye anlık çektik. Bunun buraya geleceğini hiç bilemezdim. Dokunduğumuz her çocuk kazandığımız bir değerdir. Bu amaçla hareket ediyoruz. Mesleğimizin bu yönle vurgulanması beni gururlandırdı, duygulandırdı. Şahsi sayfam, o sayfada da çocuklarımızla yaptıklarımızı anı olsun diye açtım. Bunu da bu sebepten attım oraya. Başka bir amacım yoktu. Bütün çocukların kazanmaya çalışmak onların kalbine dokunmak böyle hatıralar bırakarak mesleği yapmak tüm öğretmen arkadaşlarım hedefidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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