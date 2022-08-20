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Başakşehir'de Güvercintepe Viyadüğü açılıyor

Başakşehir'de Güvercintepe Viyadüğü açılıyor

Yerel Haberler

Başakşehir Belediyesi tarafından ilçe sakinleri için tasarlanan elektrikli nostaljik tramvayların deneme sürüşü yapıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından ilçe sakinleri için tasarlanan elektrikli nostaljik tramvayların deneme sürüşü yapıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinleriyle birlikte tasarım, renk ve isimlerini belirlediği elektrikli nostaljik tramvayların ilk seferleri için geri sayım başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa zaman içinde ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak 'Güvercin' ve 'Başakbüs' ile deneme sürüşü gerçekleştirdi. Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinden Olimpiyat Metro İstasyonu'na ulaşımı daha kolay hale getirecek Güvercintepe Viyadüğü'nde çalışmalarda sona gelindi. Nostaljik tramvaylar "Güvercin" ve "Başakbüs" ile ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek viyadüğün açılmasına günler kaldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, nostaljik tramvaylar ile çalışmaların son aşamaya geldiği viyadükte deneme sürüşü yaptı. Güvercintepe ve Altınşehir ile metro istasyonu arasındaki yolculuk süresinin dakikalara ineceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Bununla beraber viyadüğümüzde yaya ve bisiklet yollarını da unutmadık." dedi.

"Tasarım, isim ve rengi Başakşehirliler belirledi"

Araçların tasarımını, rengini ve ismini Başakşehirlilerle birlikte belirlediklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Başakbüs ve Güvercin, yollara çıkmak için gün sayıyor. Olimpiyat Metro İstasyonu'na ulaşımı rahatlatacak bu hatlar için toplam bin 100 metre, viyadük uzunluğu ise 260 metre olan Güvercintepe Viyadüğü'nü yaptık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başakşehir Belediyesi Yasin Kartoğlu Başakşehir Yerel Haberler

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