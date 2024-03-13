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Başakşehir'de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın davası konferans salonunda görülecek

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Başakşehir'de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Başakşehir'de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Başakşehir'deki bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Seyirciye açık gercekleştirilen duruşmaya Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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