Başakşehir'de 1 milyon ağaç toprakla buluşacak

Başakşehir Belediyesi, 1 milyon ağaç hedefine emin adımlarla ilerliyor. Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Güvercintepe Mahallesi'nde ağaç dikimi yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1 milyon ağaç hedefimize koşar adım yaklaşıyoruz" dedi.

Yeşilin şehri Başakşehir'in dört bir yanında yeşil alan miktarını artmaya, yeni ağaçlar toprakla buluşturulmaya devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle, Güvercintepe Mahallesi'nde ağaç dikimi yaptı. Yeni ağaçları toprakla buluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Kartoğlu, 1 milyon ağaç hedeflerine ulaşmakta kararlı oldukları söyledi.

"Hedefimize koşar adım ilerliyoruz"

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1 milyon ağaç hedefine koşar adım yaklaştıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, "Yalova'da bir çınar ağacının dahi kesilmesine müsaade etmeyen, onun yerine köşkün lokasyonunu değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hassasiyetini asla unutmayacağız. Biz de yarınlarımıza nefes olmak için bugünden çalışıyor, bugünden üretiyoruz" dedi.

Yeşilin önemine değinen ve Başakşehir'in İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle onlarca ağacı ait oldukları yerle buluşturuyoruz. Doğamızı koruyor, ormanlarımıza dört elle sarılıyoruz. Biliyoruz ki, ne kadar çok ağacı yeşertirsek farkımızı da o kadar göstermiş olacağız. Temiz oksijen, güzel bir gelecek için dikilecek çok ağacımız var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL