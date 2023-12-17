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Başakşehir Belediyesi Yeni Medya Söyleşilerinde Terör Örgütleri ve Demir Yumruk Türkiye Konuşuldu

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Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Medya Söyleşilerine deneyimli gazeteciler Nedim Şener ve Türker Akıncı konuk oldu. Şener ve Akıncı, "Terör Örgütleri ve Demir Yumruk Türkiye" başlıklı söyleşide terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Medya Söyleşilerine deneyimli gazeteciler Nedim Şener ve Türker Akıncı konuk oldu. Şener ve Akıncı, "Terör Örgütleri ve Demir Yumruk Türkiye" başlıklı söyleşide terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi değerlendirdi.

Başakşehir Belediyesi, "14 yıldızlı" Yeni Medya Akademi çatısı altında gençleri sektörün en deneyimli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Muhammed Ali Öztürk'ün moderatörlüğündeki Yeni Medya Söyleşileri'ne katılan deneyimli gazeteciler Nedim Şener ve Türker Akıncı, Yeni Medya Akademi kursiyerleri ve Başakşehirlilerle bir araya geldi. "Terör Örgütleri ve Demir Yumruk Türkiye" konusunun ele alındığı söyleşiyi Başakşehirliler ilgiyle takip etti.

"Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor"

Türkiye'nin sınır ötesi ve yurt içi terör operasyonlarını değerlendiren gazeteci Nedim Şener, "Suriye'de yaptığımız operasyonlarda belli noktaları kontrol altına aldık. Kalan kısımlarda ise terör örgütlerinin yapılanması devam ediyor. Özellikle İHA ve SİHA'larımız terör örgütlerine göz açtırmıyor ama tehlike bitmiş değil. Terörle mücadele her noktada büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Bizim köklü bir tarihimiz var. Tarihimizin her döneminde ülkemizin toprak bütünlüğünü bozmamak için mücadele verdik. Bu mücadelemiz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelede ciddi yol aldık"

Türkiye'nin terör örgütlerine göz açtırmadığını söyleyen gazeteci Türker Akıncı, "Sözde terör devleti kurulması için planlar yapıldı ama Türkiye bu planları tamamen bozdu. Terörle mücadelede, savunma sanayisinde ciddi yol kat ettik. Kendi uçağımızı, kendi mühimmatımızı kendimiz üretir konuma geldik. Türkiye, bu güç ile devam ettikçe daha çok plan bozacaktır. Uzun yıllar sahada muhabirlik yaptım. Özellikle hendek operasyonlarının bazı noktalarında çatışmalar bitmedi. En çok şehidimizi Nusaybin'de verdik. Bir süre sonra anladık ki FETÖ ile PKK iç içe, kol kola oldukları için bu operasyonlar sonuca erdirilemedi. Bununla ilgili yapılan temizlik çalışmalarının ardından operasyonlar tamamlandı ve terör örgütleri temizlendi" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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