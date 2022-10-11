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Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in annesi, kızının haberini nasıl aldığını anlattı

Yerel Haberler

Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in annesi, kızının haberini nasıl aldığını anlattı

Yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Neler oluyor Hayatta" programına katıldı. Anne Beyhan Cengiz, kızının ölüm haberini kimsenin veremediğini ve zaman içerisinde olayı öğrendiğini ağlayarak anlattı.

İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü esnada Can Göktuğ Boz'un (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına görüntülü bağlandı. Kızının öldürüldüğü günü ve nasıl öğrendiğini gözyaşları içerisinde anlattı.

Samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in annesi, kızının haberini nasıl aldığını anlattı

Anne Beyhan Cengiz, "Gözümden sakındığım, dualarımla emeklerimle büyüttüğüm ve şehit edilen annenin acısını, yanan ateşini ne söndürebilir ki?" ifadesini kullandı. Katilin aldığı cezayla ilgili "Adalet yerini buluyor" açıklamasında bulundu.

Kızının ölüm haberini nasıl aldığını anlatan anne Cengiz; "Öncelikle abisine bir polis tarafından telefon geliyor. Saat tam 9 da haber geldi. Gelen haber kaza geçirdi şeklindeydi. İnanın biz o yolu nasıl gittik bilmiyoruz. Durumu ağırsa kana ihtiyacı olacağını düşündük. Hastaneye gidene kadar bütün tanıdıklarımızı devreye soktuk. Bir haber var mı, neyi var diye. Duydukları halde bu acı haberi hiç kimse söyleyemedi. Bizim oraya gitmemiz gerektiğini ve ancak ailesine detaylı bilgi verileceğini söylediler ama bizim umudumuz hiç bitmedi. Oraya gittiğimizde oda oda baktık, nerede kalıyor diye sonra yoğun bakıma baktık. Odaya bakıyoruz yok. Acı haberi öyle aldık. Olayın haberini hastaneye gittiğimizde hastanede bir yetkili söyledi" dedi.

Gözyaşları içerisinde, "Olaya kaza değil dediler. O an da beni apar topar ve götürdüler. Oğlum, eşim ve sevdiklerim ortadan yok oldu. Arıyorum arıyorum kimse cevap vermiyor. En sonunda dayanamadım açtım telefonu ve 'oğlum kardeşine ne oldu?' dedim. Acılı abi, 'Anne ben bunu sana söyleyemem" dedi. Sonra öğrendim, yıkıldım. Çok geç öğrendim. Acı o kadar büyüktü ki bana o haberi kimse veremedi. Zaman içerisinde öğrendim" diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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