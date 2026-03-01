Haberler

Tunay Tepe son yolculuğuna uğurlandı

Tunay Tepe son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Bartın Kahveciler ve Serbetçiler Odası Başkanı Ayhan Tepe'nin kardeşi Tunay Tepe, hayatını kaybetti. Cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi ve birçok kişi katıldı.

Bartın Kahveciler ve Serbetçiler Odası Başkanı Ayhan Tepe'nin kardeşi Tunay Tepe hayatını kaybetti. Tunay Tepe'nin cenazesi bugün dualarla defnedildi.

Tunay Tepe 2024 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonrası hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi evinde devam eden Tepe, 28 Şubat Cumartesi günü hayatını kaybetti. Tunay Tepe için bugün il merkezi Şadırvan Caddesi'nde bulunan evinin önünde Kuran'ı Kerim tilaveti okunarak helalleşme alındı. Helalleşme programına AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, siyasetçi, bürokrat ve Tepe'nin çok sayıda yakını ile basın mensupları katıldı.

Gözyaşları ve dualarla anılan Tunay Tepe, cenaze namazının kılınmasının ardından Akıncılar köyündeki aile mezarlığına defnedildi. - BARTIN

