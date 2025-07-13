Bartın'da Tatil Köylerine Yoğun Akın, Araç Girişi Yasaklandı

Bartın'da tatil köyleri hafta sonunda insan akınına uğradı. Dolup taşan tatil köylerine özel araçla giriş yasaklandı.

Okulların tatil edilmesinin ardından yoğun ilgi gören Bartın'ın İnkumu ve Güzelcehisar tatil köyleri, hafta sonu insan akınına uğradı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar yaklaşık 2.5 km uzunluğunda plajı bulunan İnkumu ile 80 milyon yıllık lav sütunlarının yer aldığı Güzelcehisar'a akın edince köylerde trafik kilitlendi. Dolup taşan tatil köylerine araç park edecek yer kalmaması nedeniyle özel araçların girişi yasaklandı. İnkumu yolu, polis ve jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Öğlen saatlerinden itibaren kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, ekipler sık sık megafonla "Araç park yeri kalmaması nedeniyle Güzelcehisar ve İnkumu'na girişler yasaklanmıştır" anonsu yaparak sürücüleri uyardı. Sürücüler, ekiplerin ikazı ile başka plajlara ve şehir merkezi istikametine yönlendirildi.

Geceden ve sabahın erken saatlerinde bölgeye gelenler ise, gün boyu Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasında denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Bartın'ın Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile bu ileçelere bağlı onlarca tatil köyü ve plajlarda da aşırı yoğunluk yaşandı. - BARTIN