Bartın'da Polis Çocukları Sinema Etkinliğinde Buluştu

Bartın'da polis çocukları, sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın eşi Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve Polis Eşleri Derneği Bartın Şube Başkanı Naz Teber öncülüğünde polis çocukları için sinema etkinliği düzenlendi. Sinemada yaşlarına uygun film izleyen çocuklara patlamış mısır ikramı da yapıldı. - BARTIN