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Bartın'da Polis Çocukları Sinema Etkinliğinde Buluştu

Bartın'da Polis Çocukları Sinema Etkinliğinde Buluştu
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Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde polis çocukları, yaşlarına uygun film izleyerek eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır da ikram edildi.

Bartın'da polis çocukları, sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ın eşi Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve Polis Eşleri Derneği Bartın Şube Başkanı Naz Teber öncülüğünde polis çocukları için sinema etkinliği düzenlendi. Sinemada yaşlarına uygun film izleyen çocuklara patlamış mısır ikramı da yapıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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