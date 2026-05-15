Hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN (İHA) – Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde görev yapan maden işçisi Ali Ağaç, iş yerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Ağaç için Bartın'da cenaze töreni düzenlendi.

Ali Ağaç için Bartın Merkez Şadırvan Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Ağaç'ın cenazesi Bartın Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine TTK ve GMİS yöneticilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, madenciler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Ali Ağaç'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - BARTIN

