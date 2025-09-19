Haberler

Bartın'da Gaziler Günü Etkinlikleri Sağanak Yağışla Başladı

Bartın'da Gaziler Günü etkinlikleri, sağanak yağış nedeniyle 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Etkinlikler yürüyüş ve çelenk bırakma törenleriyle devam etti. Vali Nurtaç Arslan, gazilerle sohbet ederek günün anısını kutladı.

Bartın'da gerçekleştirilen Gaziler Günü etkinlikleri sağanak yağış nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın'da Gaziler Günü gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Yukarıçarşı bölgesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüş ile başlayan etkinlikler, gerçekleştirilen çelenk bırakma ve günün anısına yapılan konuşmalarla devam etti. Gaziler ve programa katılanlar ellerinde Türk bayrakları, mehter marşları ve kahramanlık türküleri eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş için toplanmanın başladığı anlarda etkili olan sağanak yağış, bölgede bulanan gazilere ve öğrencilere zor anlar yaşattı. Gaziler, yakınları, polis, askerler, bürokratlar ve öğrenciler, saçak altına sığınarak ıslanmaktan kurtuldu. Törenin ardından ise il protokolü ve gaziler, dernek binası önünde bir süre oturarak sohbet etti. Ardından program 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleşen kahvaltıyla devam etti. Vali Nurtaç Arslan tüm masaları dolaşarak gazilerle sohbet etti. Yemekten sonra ise Arslan, yaptığı konuşmada gazilerin kahramanlıklarına dikkat çekerek, Gaziler Günü'nü kutladı. Program günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Yaklaşık 15 dakika gecikmeli başlayan programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, vali yardımcıları, polis ve askeri erkan, daire müdürleri ile gaziler, yakınları ve öğrenciler katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
