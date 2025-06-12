Bartın'da 2 sahilde denize girmek yasaklandı

Serinlemek için İnkumu'na gelenler denizi seyretmekle yetindi

BARTIN - Bartın'daki 2 sahilde çeken akıntı ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize girmek isteyenler sahil güvenlik ve can kurtaran ekipleri tarafından uyarıldı.

Bartın'da bunaltan sıcaklar nedeniyle denizde serinlemek isteyen yöre halkı ve misafirleri, plajların yolunu tuttu. Sahili ve muhteşem doğasında gezerek İnkumu ve Güzelcehisar sahillerine gelenler, burada denize giremedi.

Sıcaktan bunalan ve denize girmek için sahile gelenler ise denizi seyir edip, sahilde gezip, oynamakla yetindi.

Kırmızı bayrağın çekildiği İnkumu'na İstanbul'dan gelen Nilay Mollalar, serinlemek için denize geldiği fakat yasaktan haberi olmadığını kaydetti.

Yasak nedeniyle denize giremediğini anlatan Moğollar, denize giremedikleri için üzüldüğünü de kaydetti.

.Çeken Akıntı ve dalga nedeniyle yasaklanan plajlara, denize girmenin yasak olduğuna dai uyarı tableları yerleştirildi. Tabelalara tağmen denize girmek isteyenler ise sahil güvenlik ve cankurtaranlar tarafından uyarıldı.

Her iki sahilde de dalga ve akıttığın şiddetinin azalmasının ardından yasakların kalkması bekleniyor.