Barış Karadeniz: Balıkçının Desteklenmesi İçin Mazot Fiyatının Yarıya İndirilmesi Gerekiyor

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, mazot fiyatı düşmediği sürece balık fiyatının da düşmeyeceğini söyledi. Karadeniz, "Balıkçının ÖTV’siz mazot alması için bir sürü işlemi var. Balıkçının desteklenmesi için mazot fiyatının yarıya indirilmesi gerekiyor ve KDV’nin alınmaması lazım. İktidar olursak biz bunun sözünü verdik" dedi.

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, mazot fiyatı düşmediği sürece balık fiyatının da düşmeyeceğini söyledi. Karadeniz, "Balıkçının ÖTV'siz mazot alması için bir sürü işlemi var. Balıkçının desteklenmesi için mazot fiyatının yarıya indirilmesi gerekiyor ve KDV'nin alınmaması lazım. İktidar olursak biz bunun sözünü verdik" dedi.

Barış Karadeniz, CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş'ı barınakta ziyaret etti. Karadeniz, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de mazot fiyatlarındaki sıkıntı balıkçımızda da var. Mazot fiyatları düşmediği sürece balıkçımız ne kadar balık tutarsa tutsun o fiyat dengesini sağlayamıyor. Bu sene çok sıkıntılı günler bizleri bekliyor. Balık fiyatları belki çok tutulduğu zaman düşüyor ama balıkçımızın şöyle bir sıkıntısı var: Bir taban fiyatın belirli olması lazım, eğer balığın taban fiyatı belirli olmaz ise bu balıkçı bu sezonu zor kapatır ve hatta bazı balıkçılarımız balığa çıkmayacak duruma gelecektir. Akçakoca balıkçısı, barınakta tıkış tıkış. Balıkçılarımız üst üste kayıkları çekmişler. Buraya daha önce de geldim, buraya verilen sözler var, bu verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi yine buraya gelip aynı sözleri verebiliyorlar. Seçim yaklaştıkça yine bu barınaklara gelip sözler verilecektir. Söz vermeyin, yapın artık. Bu bölgede iki adet proje açıklanmış, ikisi de askıda kalmış. Belli ki yine gelecekler, 'onu yapacağız, bunu yapacağız' diyecekler. Hayır efendim, gelin yapın, biz de destek olalım. Biz, yapanlara da teşekkür etmeyi biliriz."

"BALIKÇININ DESTEKLENMESİ İÇİN MAZOT FİYATININ YARIYA İNDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Balıkçılığını sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Karadeniz, "Bunun içinde fiyat dengesi olması gerekir ve ayrıca mazot fiyatı ÖTV'siz balıkçıya, ama sadece 2 lira arasında kaldı. Balıkçının ÖTV'siz mazot alması için bir sürü işlemi var. Balıkçının desteklenmesi için mazot fiyatının yarıya indirilmesi gerekiyor ve KDV'nin alınmaması lazım. İktidar olursak biz bunun sözünü verdik. Genel Başkan'ımızın verdiği en önemli söz de bu üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması sözünü vermesidir. Bu, bütün balıkçılarımızı memnun etti" dedi.