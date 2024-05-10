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Bangladeşli öğrenci Sourav Müslüman oldu

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim gören Bangladeşli öğrenci Sourav, İslam dinini seçerek Müslüman oldu. Sourav, adını Ahmet olarak belirledi ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) eğitim gören Bangladeşli öğrenci Sourav, İslam dinini seçerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Sourav, ESOGÜ İlahiyat Camii görevlileri Enes Badır ve Muhammed Hakkı Karadayı'nın rehberliği ve bilgilendirmesiyle İslam dinini seçerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sourav, İslam'ı seçerken adını da Ahmet olarak belirledi. Sourav'a Kur'an-ı Kerim hediye eden hocaları, ihtida merasimi ve belgesi için Odunpazarı Müftülüğü 'ne yönlendirdi. Odunpazarı Müftülüğü, gençlerin İslam ile şereflenmesini ve onların sayısının artmasını Rabbimizden niyaz ederek, gençlere gösterdikleri ilgi için hocalara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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