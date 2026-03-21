Tayland'da Müslümanlar bayram namazını eda etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için İslam Merkezi'nde bir araya geldi. İmam Şafii Napakorn, bayram hutbesinde birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Camideki kalabalık, bayram sevincini arttırdı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Ramazan Bayramı bugün başladı. Başkent Bangkok'ta Taylandlı ve ülkeyi ziyaret eden yabancı müslümanlar, bayram namazı için İslam Merkezi'nde saf tuttu. Caminin içi ve avlusu tamamen doldu. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle caminin kapalı bölümü kadınlara ayrıldı. Geleneksel kıyafetlerini giyen Taylandlı müslümanlar ve farklı ülkelerden gelen yabancı mMüslümanlar namaz sonrası cami avlusunda toplanarak bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tayland İslam Merkezi İmamı Şafii Napakorn, bayram hutbesinde Ramazan ayının birlik, sabır ve yardımlaşma ruhuna dikkat çekerek Müslümanların bu değerleri yıl boyunca yaşatması gerektiğini ifade etti. Şafii Napakorn, "Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tuttuk, Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik ve fitrelerimizi verdik. Bugün de Tayland İslam Merkezi'nde, Taylandlı ve dünyanın farklı yerlerinden gelen Müslüman kardeşlerimizle birlikte bayram namazımızı eda ettik. Bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, barış, huzur ve kardeşlik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 7'si müslüman

Yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip Tayland'da müslümanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor. Müslüman nüfusun büyük bölümü ülkenin güneyinde, Malezya sınırında yer alan Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde yoğunlaşırken, başkent Bangkok'ta ise özellikle bayram ve dini günlerde camilerde yabancıların da katılımıyla yoğunluk artıyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Gizli silah devreye alındı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

"Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın"
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama