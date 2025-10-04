Bangkok'ta Filistin İçin Büyük Protesto

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

İsrail donanmasının Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi dünya kamuoyunda tepkiyle karşılanmaya devam ediyor. Bu sabah Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şehir merkezinde toplanan eylemciler, İsrail Büyükelçiliği'ne gösteri yürüyüşü düzenledi. Ellerindeki pankartlar ve Filistin bayraklarıyla büyükelçiliğe yürüyen grup, daha sonra İsrail ordusunun Gazze'ye gitmekte olan yardım filosuna yaptığı müdahaleyi ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. "Tayland Filistin'in yanında" çağrısıyla yapılan eylemde, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı ve Tayland hükümetine İsrail'e yönelik ekonomik yaptırım uygulama çağrısında bulunuldu. Zaman zaman sağanak yağış altında gerçekleştirilen gösteride eylemciler, "Özgür Filistin" ve "Filistin yalnız değilsin" sloganları attı. Olaysız geçen eylemde Tayland halkı ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yabancı katılımcıların da yer aldığı görüldü.

Tayland hükümetine İsrail ile ikili ilişkileri gözden geçirme çağrısı

Gösterilere katılan gruplar tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Tayland hükümetine tatil amacıyla ülkeye gelen İsrailli asker ve yetkilileri kabul etmemesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Tayland, İsrailli siyasilerin ve askerlerin özgürlüklerini aklayabilecekleri bir yer olmamalıdır" ifadelerine yer verilirken, Tayland hükümetine İsrail'e işçi göndermekten vazgeçmesi ve Tayland ordusuna İsrail'le yürütülen silah ticareti dahil olmak üzere ikili askeri ilişkileri yeniden değerlendirmesi çağrısı yapıldı. - BANGKOK