Bando ve Ciğer Festivalinde 200 Kilogram Ücretsiz Ciğer Dağıtıldı - Haberler

EDİRNE (ANKA) -

GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivalinin son gününde tava ciğer ikramı yapılırken, Edirne'nin meşhur sivri biber yeme yarışması düzenlendi.

2022 Edirne Yılı'nda "Edirne'ye Gel, Ciğerimi Ye" temasıyla düzenlenen 1'ncu Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nin açılışı 13 Mayıs günü yapılmış ve 7 ülkeden gelen 14 bando takımı üç gün süre ile kentin değişik noktalarında konserler vermişti. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılayan festivalin bu yılki finali yine Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ciğerci önlüklerini giyerek kızgın tavanın başına geçti ve elleriyle pişirdikleri ciğerleri vatandaşlara ikram ettiler.

Tören ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve bando eşliğinde İstiklal Marşı okunması ile başladı. Anıt önü programı sonrasında etkinliğin yapılacağı Saraçlar caddesine hareket eden kortej burada açılış seremonisini gerçekleştirdi. Program yapılan konuşmalarla devam etti. Edirneli ciğer ustaları adına kürsüye gelerek ilk konuşmayı yapan Ciğerci Ustası Niyazi Yavuz, Edirne yaprak ciğerinin ilimiz ekonomisine yarattığı katma değere dikkat çekerek ciğer başta olmak üzere yanında verilen tüm ürünlerin Edirne'de üretime yönelik faaliyetleri arttırdığına ve hayvancılık, tarım gibi konularda büyük istihdam sağladığını kaydetti.

AYRI BİR TAVADA GLUTENSİZ YAPILDI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise bu yıl ilk defa ciğerin pişirilmesi konusunda farkındalık yaratmak adına çölyak hastaları için ayrı bir tava hazırlandığını ve glutensiz ciğer pişireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyada undaki gluteni kullanamayan çölyak hastası diyebildiğimiz nadide bir grubumuz var. Onlar normal undaki bu glutenden dolayı dünya harikası, dünya lezzeti Edirne Tava ciğerinden bugüne kadar maalesef hiç tadamadılar, bundan hiç yararlanamadılar. Trakya Çölyak derneği bize bir başvuruda bulundu ve dedi ki 'başkanım ciğerleri hep kendiniz yiyorsunuz. Çok güzel ama biz çölyak hastaları olarak normal undan yapılan ciğerden yiyemiyoruz.' O zaman dedim ki hem çölyak hastaları ile ilgili bir farkındalık yaratalım, hem de çölyak hastası vatandaşlarımızın da bu muhteşem lezzeti tadabilmeleri için bu yıl ciğer pişirme işinde ayrı bir tava daha koyduk. Glutensiz un temin ettik, şimdi Edirne'nin, Trakya'nın o muhteşem ciğerini çölyak hastalarımız için ayrı bir tavada glutensiz unla yapacağız."

Konuşmaların ardından Acı Biber Yeme Yarışması'na geçildi. Karaağaç'ta yetişen ve tava ciğerin yanında olmazsa olmazı Karaağaç Acı Biberi yarışmaya katılan katılımcılara verilerek yarışma başladı. Yarışmacıların acısı ile bilinen Karaağaç sivri biberini tek tek yemeye başlaması ile ilginç görüntüler yaşandı. Yarışmacılar arasından 92 adet biber yiyen Emrah Buburka birinciliği kazanarak yarışmanın ödülü olan ağırlınca ayçiçeği yağı almaya hak kazandı. Şanlıurfalı olan yarışmacı acıya alışık olduğunu ve etkilenmediğini belirtti. 84 kilogram olan yarışmacı daha sonra 22 porsiyon ciğer ve 84 kg ayçiçeği yağı almaya hak kazandı.

Yarışma sonrasında ise vatandaşlara ikram edilecek özel olarak doğranmış, sinirleri ayıklanmış 200 kilogram dana ciğerinin pişirilmesine geçildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan kızdırılan tavada ciğeri tavaya atarak pişirmeye başladı ve vatandaşlara sunum yaptılar.