Bandırma-Erdek karayolu için düğmeye basıldı - Haberler

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Bandırma-Erdek karayolu için düğmeye basıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bandırma-Erdek karayolu için düğmeye basıldı

Yapımı yılan hikayesine dönen ve 2 senedir sürüncemede olan Erdek-Bandırma karayolu için yetkililer bir araya geldi.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Yapımı yılan hikayesine dönen ve 2 senedir sürüncemede olan Erdek- Bandırma karayolu için yetkililer bir araya geldi.

Daha önce ihalesi yapılan ve yüklenici firma tarafından BAGFAŞ Gübre fabrikaları önüne kadar olan kısmını teslim eden müteahhit, kış sezonu boyunca bu yolu tamamlanamadı.

Yaklaşan turizm sezonu için harekete geçen yetkililer, bozuk yolun tamamlanması için harekete geçtiler. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Alican Birincioğlu, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, Üstyapı Başmühendisi Deniz Kara, Kontrol Şefi Bilal Zengin ve Şantiye Şefi Alper Sarı Erdek-Bandırma arası yol yapım çalışmalarındaki son durum yerinde incelendi. İncelemenin ardından yapılan açıklamada, çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı müjdesini verdiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bandırma, Turizm, Yılan, Erdek, Yerel, Haberler

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