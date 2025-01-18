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Bandırma'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bandırma'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü ve trafik yoğunluğu arttı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah yaşanan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oldu.

Bandırma'da sis sebebiyle trafikte görüş mesafesi düşerek şehir genelinde ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Görüş mesafesi 30 metrelere kadar düşerken, özellikle şehrin belirli noktalarında trafik yoğunlaştı. Denizde de etkili olan sis sebebiyle Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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