Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından ' Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

Bandırma'da Otizm Farkındalık Günü ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından farkındalık günü düzenlendi. Etkinliğe davet edilen Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinin özel çocuklardan oluşan halk oyunları ekipleri gösteri düzenledi. Halk oyunu gösterisi salonda bulunan davetliler tarafından atakta alkışlandı. Dernek Başkanı Hüseyin Uçar, halk oyunu ekibini tek tek kutlaladı. Gösterinin ardından otizmli çocukla babanın arasında geçen diyalogun konu edildiği söyleşi düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik solonu dolduran davetliler tarafından beğeni ile izlendi. - BALIKESİR

Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği

Bandırma'da Otizm Farkındalık günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi, Balıkesir, Engelli, Otizm, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title